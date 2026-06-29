Провалил се в "Нотингам" треньор, гласен за селекционер на Шотландия

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Бившият мениджър на "Селтик", "Тотнъм" и "Нотингам Форест" Ангелос Постекоглу е водещият претендент за нов селекционер на националния отбор на Шотландия, твърди сайтът talkSPORT.

Треньорската позиция се оваканти, след като Стив Кларк напусна отбора. Шотландия не успя да премине отвъд груповата фаза на световното първенство, завършвайки трети в своята група с три точки.

Други възможни кандидати за поста също се разглеждат, включително Дейвид Мойс (в момента треньор на "Евертън"), Стивън Нейсмит и Бари Фъргюсън. Шотландската футболна асоциация няма да избере нов мениджър до септември, преди началото на Лигата на нациите.

60-годишният Постекоглу пое "Нотингам" през септември 2025 г., но беше уволнен на 18 октомври 2025 г. след домакинска загуба с 0:3 от "Челси". На негово място по-късно бе назначен Шон Дайш.

Преди престоя си в Нотингам, роденият в Атина австралиец беше начело на "Тотнъм". С лондонския клуб той постигна сериозен успех, спечелвайки турнира Лига Европа за сезон 2024/25, но по-късно бе освободен.