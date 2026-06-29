Григор Димитров се изкачи с 18 места в ранглистата преди "Уимбълдън"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров се изкачи с 18 места в световната ранглиста по тенис и се завърна сред първите 150.

Бившият №3, който през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите АТП 250 в Майорка (Испания), вече заема 146-ата позиция с актив от 407 точки.

Димитров започва участието си на "Уимбълдън", където ще бъде единственият български представител в основната схема при мъжете и при жените. Той участва с "уайлд кард" и във вторник ще играе с квалификанта Дейн Суини (Австралия).

19-годишният Александър Василев записа рекордно класиране. Той прогресира се изкачва с 18 места до 592-ото с 64 точки, след като игра втори кръг на турнир от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Яник Синер (Италия) 13 450 точки

2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 9460 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 7190 точки

4. (4) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4390 точки

5. (5) Бен Шелтън (САЩ) 4160 точки

6. (6) Алекс де Минор (Австралия) 4110 точки

7. (7) Тейлър Фриц (САЩ) 3785 точки

8. (8) Новак Джокович (Сърбия) 3760 точки

9. (9) Данил Медведев (Русия) 3580 точки

10. (10) Флавио Коболи (Италия) 3460 точки

българите:

146. (164) Григор Димитров 407 точки

369. (396) Пьотър Нестеров 136 точки

427. (443) Димитър Кузманов 113 точки

528. (527) Александър Донски 79 точки

592. (610) Александър Василев 64 точки

642. (647) Илиян Радулов 55 точки

654. (650) Иван Иванов 54 точки

770. (750) Янаки Милев 40 точки

818. (828) Анас Маздрашки 33 точки

823. (845) Динко Динев 33 точки

1133.(1130) Адриан Андреев 12 точки

1137.(1230) Джордж Лазаров 12 точки

1159.(1158) Виктор Марков 11 точки

1238.(1238) Леонид Шейнгезихт 9 точки

1737.(1728) Георги Георгиев 2 точки

1768.(1973) Димитър Кисимов 2 точки

1788.(1778) Диан Недев 2 точки

1892.(---) Александър Толев 1 точка

1967.(1973) Максимилиан Борисов 1 точка

2069.(2081) Антъни Генов 1 точка

двойки:

1. (1) Хари Хелиоваара (Финландия) 8320 точки

1 (1) Хенри Патън (Великобритания) 8320 точки

3. (3) Орасио Себайос (Испания) 8030 точки

4. (4) Марсел Гранойерс (Испания) 7940 точки

5. (5) Нийл Скупски (Великобритания) 7230 точки

6. (6) Джулиън Кеш (Великобритания) 6470 точки

6. (6) Лойд Гласпуул (Великобритания) 6470 точки

8. (8) Андреа Вавасори (Италия) 5410 точки

9. (9) Симоне Болели (Италия) 5110 точки

10. (10) Марсело Аревало (Аржентина) 4570 точки

българите:

96. (96) Александър Донски 867 точки

203. (202) Антъни Генов 365 точки

431. (395) Пьотър Нестеров 138 точки

458. (439) Янаки Милев 125 точки

811. (811) Виктор Марков 52 точки

994. (993) Динко Динев 38 точки

1025.(1025) Леонид Шейнгезихт 34 точки

1240.(1527) Алекс Ганчев 23 точки

1379.(1373) Александър Василев 18 точки

1531.(1527) Илиян Радулов 14 точки

1530.(1530) Георги Георгиев 14 точки

1729.(1723) Михаил Иванов 10 точки

1744.(1738) Димитър Кузманов 9 точки

1761.(1755) Анас Маздрашки 9 точки

1779.(1775) Пламен Милушев 8 точки

1841.(1842) Диан Недев 8 точки

2001.(2000) Джордж Лазаров 6 точки

2014.(2014) Радослав Шандаров 6 точки

2124.(2128) Дейвид Симеонов 4 точки

2415.(2413) Никола Керемедчиев 2 точки

2415.(2423) Борислав Кирилов 2 точки

2415.(2524) Ерик Владимиров 2 точки

2648.(2644) Васил Шандаров 2 точки