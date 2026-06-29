Виктория Томова остана №174 в света

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Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста при жените.

31-годишната софиянка, която отпадна в първия кръг на квалификациите на "Уимбълдън" през миналата седмица, заема 174-тото място с 435 точки.

Втората ракета на страната Елизара Янева, която дебютира в квалификациите на турнира от "Големият шлем" на трева в Лондон и стигна до втория кръг, пък остава на рекордната в кариерата си 201-а позиция с 368 точки.

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9090 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8143 точки

3. (3) Ига Швьонтек (Полша) 6409 точки

4. (4) Джесика Пегула (САЩ) 5881 точки

5. (5) Мира Андреева (Русия) 5653 точки

6. (6) Аманда Анисимова (САЩ) 5523 точки

7. (7) Коко Гоф (САЩ) 4879 точки

8. (8) Елина Свитолина (Украйна) 4471 точки

9. (11) Каролина Мухова (Чехия) 3878 точки

10. (9) Виктория Мбоко (Канада) 3670 точки

българките:

174. (174) Виктория Томова 435 точки

201. (201) Елизара Янева 368 точки

373. (367) Изабелла Шиникова 163 точки

414. (410) Росица Денчева 149 точки

430. (415) Лидия Енчева 142 точки

449. (444) Денислава Глушкова 132 точки

472. (472) Лиа Каратанчева 124 точки

490. (492) Гергана Топалова 118 точки

633. (588) Ива Иванова 72 точки

784. (782) Уляна Храбавец 45 точки

806. (788) Юлия Стаматова 41 точки

1035.(1022) Виктория Велева 19 точки

1156.(1151) Беатрис Спасова 13 точки

1223.(1212) Брияна Иванова 10 точки

1237.(1226) Йоана Константинова 10 точки

1244.(1204) Диа Евтимова 10 точки

1331.(1287) Мелис Расим 8 точки

1378.(1363) Дария Великова 7 точки

1399.(1385) Алекса Каратанчева 6 точки

1521.(1508) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 10500 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 9900 точки

3. (3) Габриела Домбровски (Канада) 7935 точки

4. (4) Елизе Мертенс (Белгия) 7308 точки

5. (5) Александра Крунич (Сърбия) 6905 точки

6. (6) Анна Данилина (Казахстан) 6730 точки

7. (7) Луиза Стефани (Бразилия) 6575 точки

8. (8) Шуай Чжан (Китай) 5830 точки

9. (9) Су Вей Сие (Тайван) 5115 точки

10. (10) Елена Остапенко (Латвия) 4983 точки

българките:

189. (192) Лиа Каратанчева 433 точки

276. (278) Росица Денчева 282 точки

311. (313) Изабелла Шиникова 253 точки

665. (662) Виктория Томова 92 точки

674. (673) Ива Иванова 90 точки

762. (757) Йоана Константинова 73 точки

780. (776) Елизара Янева 68 точки

783. (780) Уляна Храбавец 68 точки

784. (781) Денислава Глушкова 68 точки

796. (792) Беатрис Спасова 66 точки

848. (799) Диа Евтимова 56 точки

965. (957) Ралица Александрова 43 точки

970. (964) Алекса Каратанчева 43 точки

1027.(1024) Валерия Гърневска 37 точки

1193.(1192) Гергана Топалова 26 точки

1195.(1196) Дария Великова 26 точки

1198.(1198) Юлия Стаматова 26 точки

1263.(1256) Лидия Енчева 23 точки

1263.(1256) Мелис Расим 23 точки

1318.(1306) Виктория Велева 20 точки

1356.(1340) Андрея Глушкова 18 точки

1362.(1346) Ванеса Влахова 18 точки

1427.(1442) Виктория Лазарова 16 точки

1515.(1411) Галена Кръстенова 13 точки

1542.(1524) Александра Матева 13 точки

1542.(1524) Йоана Монева 13 точки

1714.(1576) Анджелина Костова 9 точки