Продадоха над 300 000 хот-дога на стадионите по време на световното досега

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Световното първенство очаквано постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат по време на груповата фаза, похвалиха се от ФИФА.

Световната организация отчете, че 72-те мача от групите са били посетени от 4 644 549 фенове, с един милион повече от 3 587 538, които са гледали събитието през 1994 г. в САЩ.

С общо 24 отбора и общо 52 мача, този турнир преди 32 години е имал наполовина по-малко отбори и мачове от сегашното издание в САЩ, Канада и Мексико, като средната посещаемост остава по-висока през 1994 г. с 68 991 души, докато настоящото издание досега е средно 64 508.

215-те отбелязани гола също са рекорд за средно по три на мач, съобщи ФИФА. Турнирът през 2022 г. с 32 отбора имаше 179 гола в 64 мача и средно 2,8 гола на мач.

48-те отбора използваха 999 играчи, а капитанът на Канада Алфонсо Дейвис стана 1000-ият играч на този турнир, когато влезе в игра за първия си мач при победата им от от фазата на елиминациите над Южна Африка в неделя.

Други данни, публикувани от ФИФА, са 2,8 милиона бири и почти един милион бутилки вода, продадени на стадионите, заедно с 300 000 хот-дога.

Официалните фенфестивали в трите страни домакини привлякоха над 5,5 милиона посетители, които консумираха над 2 милиона алкохолни напитки и почти 2 милиона безалкохолни напитки.