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ЦСКА ограничава броя на феновете в контролата с "Марек", заради ремонта на Панчарево

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Легендарният домакин на ЦСКА бай Добри Димов посреща играчите на първата им тренировка на базата в Панчарево. СНИМКА: СТАРТФОТО

Последната предсезонна контрола на ЦСКА срещу "Марек" (Дупница) ще се състои на клубната база в Панчарево на 3 юли (петък) от 19 часа, съобщиха от "червения" клуб.

На двубоя ще бъдат допуснати привърженици и представители на медиите, но поради продължаващите ремонтни дейности в тренировъчния ни център, капацитетът за фенове ще е ограничен и достъпът ще е възможен до запълването на местата, отредени за зрители.

Седящите места на трибуната в Панчарево е за около 1500 зрители.

В деня на мача придвижването на публиката ще се осъществява по ул. Белоснежка (към страничния вход на базата), а влизането ще е безплатно след 18,15 ч. при стриктно спазване на инструкциите за ред и безопасност вътре в базата.

От клуба напомнят на феновете, че пространството за паркиране на лични автомобили в района е ограничено.

Легендарният домакин на ЦСКА бай Добри Димов посреща играчите на първата им тренировка на базата в Панчарево. СНИМКА: СТАРТФОТО
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