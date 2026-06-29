Обрат: Капитанът на "Черно море" остава в отбора

Футболистите на "Черно море" подновиха подготовката си след почивния неделен ден и влизат в новата седмица с двуразови занимания в тренировъчния си лагер в Трявна. Добрата новина за "моряците" е завръщането на капитана Васил Панайотов, който се присъедини към тима в края на миналата седмица и вече тренира на пълни обороти, съобщават от варненския клуб.

Точно преди месец опитният халф обяви официално, че се разделя с тима след 8 години.

В понеделник и вторник варненци ще продължат с интензивна работа в по две сесии дневно, като акцентът пада върху физическата подготовка, тактическите елементи и играта с топка.

В средата на седмицата "Черно море" ще изиграе втората си контрола от началото на лятната подготовка. Съперник ще бъде тимът на "Локомотив" (Горна Оряховица), а мачът ще се проведе на градския стадион „Ангел Кънчев" в Трявна на 1 юли. Началният час ще бъде обявен допълнително.

"Моряците" вече записаха успех в първата си проверка - 1:0 срещу "Янтра", като попадението бе дело на Георги Лазаров още през първата част.