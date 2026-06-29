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Треньорът на "Атлетико" не иска Алварес повече в отбора

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Хулиан Алварес

Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне е "за" продажбата на нападателя Хулиан Алварес, според Diario Sport.

Симеоне е бесен на своя сънародник, който настоява за тренсфер през това лято, след като публично обяви желанието си да напусне "Атлетико". Ръководството на тима от Мадрид е готово да преговаря за трансфер на световния шампион с Аржентина, плащане от 150 милиона евро накуп.

 Договорът на нападателя с "Атлетико" е до 30 юни 2030 г. Алварес в момента е с националния отбор на Аржентина на мондиала.

Хулиан Алварес
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