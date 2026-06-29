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https://www.24chasa.bg/sport/article/23131558 www.24chasa.bg

Левскари почистиха поругания паметник на Гунди и Котков на Витиня

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Снимка: "Левски"

Привърженици на "Левски" почистиха поругания отново паметник на легендите Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков на прохода Витиня, където двамата загиват в жестока автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 г.

"В навечерието на най-черната дата за левскарството – годишнина от гибелта на Георги Аспарухов и Никола Котков, ПФК „Левски" изказва огромна благодарност на една група от хора, които олицетворяват израза: „Левскар да си братко е чест".

Мирослав Менчев, Къдрю Русинов, Росен Чолаков, Стивън Младенов и Момчил Медведев, заедно с Михаил Томов (един от дарителите за създаването на паметника) със собствени сили и средства почистиха паметника на двете футболни икони на Витиня, който бе обект на поредното жестоко посегателство от незнайни герои, които освен да предизвикват възмущение и презрение у нас, не заслужават нищо друго.

Благодарим ви, левскари! Вие сте пример за уважение и подражание", написаха от "Герена".

Снимка: "Левски"

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