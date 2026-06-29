Япония ще опита да спре една от най-големите звезди на Мондиал 2026. "Самураите" се изправят срещу Бразилия в елиминациите, а голямата опасност пред тях се казва Винисиус Жуниор. Крилото на "Реал" (Мадрид) блести за "Селесао" и може да се окаже големият знак, че петкратните световни шампиони отново са готови за нещо голямо на световната сцена.

Звездата на Бразилия вече носи на гърба си не само огромните очаквания на феновете, но и една любопитна шампионска поличба. Винисиус се разписа във всеки от трите мача на "Селесао" в груповата фаза и вече има четири попадения от началото на турнира.

Освен това бразилецът бе избран за играч на мача и в трите двубоя от групата. Така Винисиус стана първият футболист след Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Джуд Белингам, който взима приза в 3 от 3 мача от груповата фаза на световно първенство.

Така той стана едва петият бразилец в историята, който бележи във всички двубои на отбора от групите на световно първенство. Преди него това са правили само Жаирзиньо през 1970 г., Ромарио през 1994 г., както и Роналдо и Ривалдо през 2002 г. Любопитното е, че и в трите случая Бразилия стига до световната титла.

Сега феновете на "кариоките" се надяват историята да се повтори. Бразилия започна Мондиала с равенство 1:1 срещу Мароко, но след това вдигна оборотите с две победи по 3:0 срещу Хаити и Шотландия. Именно Винисиус бе човекът, който излезе на преден план и се превърна в голямата фигура на отбора в отсъствието на стария ореол около Неймар.

Следващото препятствие пред Бразилия е Япония. "Самураите" мечтаят за първа победа в директен елиминационен сблъсък на световно първенство. Те излязоха от трудна група с Нидерландия, Швеция и Тунис, което прави задачата на бразилците далеч от формалност.

Въпреки това прожекторите отново ще бъдат насочени към Винисиус. Ако той продължи головата си серия и в елиминациите, Бразилия ще има още по-сериозно основание да мечтае за дългоочакваната шеста звезда. А историята вече подсказва, че когато бразилец бележи във всеки мач от групите, краят често е златен.

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