Владимир Кличко пристигна в България

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Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски" от президента на федерацията ни Красимир Инински.

Кличко е в София покана на Инински и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на БОК Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев.

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото европейско първенство за мъже и жени.

Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена" от 15 до 26 септември.