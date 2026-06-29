Турци свирят и двата мача на "Левски" в Шампионската лига

Още една турска съдийска бригада беше назначена за първата среща между "Борац" (Баня Лука) и "Левски" в първия квалификационен кръг за място в Шампионската лига по футбол.

31-годишният Мехмет Тюркмен ще ръководи първата среща в Баня Лука на 7-и юли. Помощници на Тюркмен ще бъдат Джейхун Шешигюзел и Бахтияр Биринджи, а Али Йълмаз е четвърти съдия.

Реваншът в София ще бъде ръководен от сънародника им Огузхан Чакър. Работи като адвокат в Истанбул, а през последните две години е получил 18 мача в турската Суперлига, в които е показал 60 жълти картона, 2 червени и е отсъдил четири дузпи – по две за домакините и две за гостите. Също така Турската футболна федерация му е дала и доста важни мачове за влизане в турския елит, включително и баражи за промоция.