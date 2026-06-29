В следващите две седмици сърцето на британската столица Лондон отново ще пулсира в ритъма на тениса, защото днес стартира “Уимбълдън” - най-старият и престижен турнир на планетата. Кортовете в “Ол Инглънд Клъб” ще се превърнат в арена на незабравими битки, а залози за мачовете се приемат в обновената спортна секция на сайта на българския топ букмейкър, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Разбира се, надпреварата в Лондон означава, че към Острова вече се отправиха и хиляди туристи, които ще посетят мачовете на свещената трева. Извън тениса, те ще търсят начини да се забавляват, а този град определено предлага много възможности.

Една от тях е фамозното лондонско казино “Хиподрумът”, представляващо богато осветена Едуардианска сграда на ъгъла на “Лестър Скуеър” и “Чъринг Крос Роуд”.

Въпреки името си, което за мнозина е объркващо, това място днес е най-голямото, най-натовареното и безспорно най-фамозното казино в цяла Великобритания. Настоящият “Хиподрум” е истински развлекателен мегакомплекс, който крие зад стените си над 120 години пребогата история и изискан лукс.

От цирк с истински слонове до театър за Чарли Чаплин

Историята на сградата започва през далечната 1900 г., когато тя отваря врати като грандиозен театър за вариете и циркови представления. Проектирана от легендарния архитект Франк Мачам за сумата от 250 000 паунда, сградата е замислена да изумява. Името “Хиподрум” идва именно от първоначалната идея тук да се провеждат циркови спектакли с животни (долу), конни демонстрации и водни шоу програми.

Вътрешността на оригиналния театър е включвала огромен воден басейн, в който са скачали дресирани полярни мечки, а истински слонове са се спускали по специални рампи. На тази сцена изгряват и някои от най-големите звезди на световната култура. През 1910 г. едва 20-годишният тогава Чарли Чаплин прави едно от първите си големи професионални изпълнения именно тук, като част от пътуваща комедийна трупа.

Години по-късно, през 1958 г., сградата се трансформира в легендарния нощен клуб Talk of the Town, където на крака пред лондонската публика пеят титани като Франк Синатра, Ела Фицджералд, Джуди Гарланд и Том Джоунс.

Големият казино ренесанс

След периоди на възход и упадък в края на миналия век, сградата намира новото си и най-бляскаво превъплъщение. През 2009 г. бащата и синът Джими и Саймън Томас купуват имота и започват мащабна реставрация на стойност над 40 милиона паунда. Тяхната цел е да върнат оригиналния вид на сградата, премахвайки десетилетията грозни козметични ремонти, и да я превърнат в казино оазис от световна класа.

Когато казино “Хиподрумът” отваря врати през юли 2012 г. (открито официално от тогавашния кмет на Лондон Борис Джонсън), градът онемява. Интериорът успява по уникален начин да запази духа на стария театър - оригиналната триетажна театрална зала с величествен таван и ложи сега е превърната в грандиозна игрална зона, където масите за рулетка и блекджек са разположени точно под пищните декорации от 1900 г.

Развлекателен мегакомплекс на седем нива

Днес комплексът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и привлича милиони посетители годишно с напълно свободен вход. Пространството е разгърнато на седем етажа, като всяко ниво предлага различна атмосфера. Комплексът обединява три отделни казина, започвайки от оживената централна зала на партера, преминавайки през по-интимни златни зали и стигайки до подземното казино Lola's, кръстено на известна вариететна танцьорка от миналото на театъра.

Живата връзка с изкуството също е запазена чрез модерен театър със 180 места, който е постоянен дом на световноизвестни супершоу програми. За кулинарното преживяване се грижи награждаваният ресторант Heliot Steak House, обявяван многократно за мястото с най-добрите стекове в Лондон, а зашеметяващата триетажна покривна тераса предлага отопление, пури и първокласни коктейли с гледка към покривите на Уест Енд.

Любопитни факти, които малцина знаят

Зад блясъка на неоновите светлини се крият и няколко куриозни детайла, които правят мястото уникално. Първият официален джаз концерт в историята на Великобритания прозвучава именно тук през 1919 г., когато американският състав Original Dixieland Jazz Band шокира тогавашното консервативно лондонско общество. Освен това, благодарение на прецизната и скъпа реставрация, казиното е буквално вплетено в архитектурната история на града, като по време на изкопните работи в мазето са открити автентични викториански тухли, изложени и днес в сградата.

Интересно дизайнерско решение го отличава от казината в Лас Вегас. Докато в американската пустиня прозорците умишлено липсват, в “Хиподрумът” големите стъклени елементи и отворените пространства са напълно запазени, за да подчертават величието на сградата. Независимо дали влизате, за да заложите няколко паунда, да изядете перфектен стек или просто да разгледате един архитектурен шедьовър, това място гарантира преживяване от световна класа в сърцето на Лондон.

През годините казиното е посещавано от стотици знаменитости, като например тенис легендата Рафа Надал и футболното величие Роналдо Назарио (долу). В края на 2014 г. двамата поиграха покер (понякога го правят и до днес) във фамозната сграда.

Магията зад кулисите: секретният подземен тунел и холивудският блясък

Малцина от гостите, които днес залагат на масите, подозират, че под краката им се крие една от най-пазените тайни на лондонския Уест Енд.

По време на Златния век на сградата, под нея е изграден секретен подземен тунел, който я свързва директно с близкия театър. Този проход е позволявал на световни мегазвезди и членове на кралското семейство да влизат и излизат инкогнито, избягвайки тълпите от папараци и почитатели на “Лестър Скуеър”.

Този специфичен блясък на потайност и ексклузивност е жив и до днес, като казиното редовно е домакин на затворени холивудски премиери и частни партита на знаменитости. Преминавайки през тежките кадифени завеси на “Хиподрумът”, вие буквално стъпвате по същата земя, където някога са се крили най-големите легенди на световния шоубизнес.

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