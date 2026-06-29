За ФИФА или за САЩ е по-изгодно световното

Американците определено имат проблеми със спазването на някои изисквания

Получаването на правото за домакинство на световно по футбол е сложен процес. Страната кандидат трябва да разполага с необходимата инфраструктура или да е готова да я изгради. Трябва да отговаря и на много организационни и правни изисквания, определени от ФИФА. И накрая, необходими са обширни дипломатически усилия, за да се убедят националните асоциации да подкрепят кандидатурата на конгреса на ФИФА.

Изисквания

За да получи правото за домакинство на турнира, правителството на страната кандидат е длъжно да подпише редица документи за официални гаранции и да ги представи на ФИФА заедно с документите за кандидатстване. Същността е проста: правителството се задължава да гарантира, че неговото законодателство отговаря на определени изисквания, без които домакинството на световното първенство ще бъде трудно или дори невъзможно. За ФИФА е от решаващо значение да се прилагат единни стандарти за организация на състезанията, независимо дали турнирът се провежда в Южна Африка, Бразилия, Русия, Катар или Съединените щати.

Правителствените гаранции обхващат широк кръг от въпроси:

- законодателство за влизане, излизане, митническо и имиграционно законодателство,

- разрешителни за заетост и работа,

- освобождаване от данъци,

- сигурност и безопасност; банкови операции и валутни сделки,

- защита и прилагане на търговските права на ФИФА,

- телекомуникации и информационни технологии;

- правни гаранции и обезщетение

Това е минимумът. Допълнителните гаранции обаче винаги са добре дошли и увеличават шансовете за спечелване на кандидатурата.

Самото подписване на гаранция обаче не е достатъчно – тя трябва да бъде синхронизирана с националното законодателство. Това може да се постигне чрез приемането на специални закони, президентски укази, правителствени решения и други разпоредби. Някои разпоредби са изключително трудни за постигане на съгласие. Например въпроси като рекламирането на бира по стадионите и по време на излъчване, данъчните облекчения за ФИФА и отмяната на някои стандартни изисквания на трудовото законодателство за организацията на турнира предизвикват сериозни дискусии между различни правителствени агенции.

Изглежда, че ФИФА е срещнала определени трудности при прилагането на обичайните изисквания за турнира в САЩ. Освен това понякога изглежда, че домакинството на мачове там не носи на световната футболна асоциация същите предимства, с които е свикнала.

Стадиони и логистика

В Съединените щати не е построен нито един нов стадион. На пръв поглед това не изглежда като проблем, тъй като американската спортна инфраструктура е наистина сред най-добрите в света. Има обаче фундаментална разлика между арена, първоначално проектирана да отговаря на изискванията на ФИФА, и съоръжение за американски футбол, което трябва да бъде адаптирано за домакинство на футболни мачове. Докато много стадиони в Бразилия, Русия и Катар са построени практически от нулата в съответствие с техническите насоки на ФИФА, в Съединените щати организаторите са решили да използват съществуващите съоръжения.

Следващият проблем е достъпността. Много арени са разположени далеч от градските центрове, което затруднява достигането до тях без специално организиран транспорт. За да се реши този проблем, споразуменията между ФИФА и градовете домакини обикновено предвиждат безплатен обществен транспорт за зрителите в дните на мачовете. Не всички американски градове обаче са следвали този път. Например в Ню Йорк феновете, пътуващи до стадиона, който всъщност се намира в съседен Ню Джърси, трябва да платят приблизително 20 долара за специален шатъл на комитета домакин. А тъй като въпросните шатъли са кът, феновете прибягват към градския транспорт, където за същия маршрут трябва да платят между 80 и 120 долара.

Също толкова важен е въпросът за влизането в страната. Гаранцията на правителството в областта на имиграционното законодателство не изисква непременно безвизов режим. ФИФА обаче изисква гарантирани визи за членовете на официални делегации, както и бърз и недискриминационен процес за издаването им на феновете. Именно в тази област Съединените щати се сблъскаха с най-големи трудности. Съобщава се, че на някои членове на иранската делегация

са били отказани визи

Освен това националният отбор е принуден да се установи в Мексико и на практика може да пътува до Съединените щати само за мачове, след което е принуден да се връща веднага след това със самолет. Случаят със сомалийския съдия Омар Артан придоби още по-голям отзвук. Според медийни съобщения след пристигането си в Съединените щати той е бил подложен на часове разпит, след което съдията му отказва достъп и той е депортиран.

Данъци и търговия

Данъчната система заслужава специално внимание. Съобщава се, че ФИФА е успяла да осигури данъчни облекчения за международната федерация и нейните национални асоциации. Американската данъчна система обаче е значително по-сложна, тъй като освен федералните данъци има и щатски данъци. В резултат на това футболистите от страни без спогодби за двойно данъчно облагане със Съединените щати (като Бразилия, Сенегал, Уругвай и Саудитска Арабия) могат да се сблъскат с допълнителни данъчни задължения върху наградните фондове за мачове, играни в определени щати. Освен това експерти твърдят, че един месец, прекаран в Съединените щати за световното поради професионални дейности, позволява на властите на съответните щати да претендират за данък върху 1/12 от годишния си доход, включително клубните заплати.

Друга важна гаранция се отнася до търговските права на ФИФА. Международната федерация традиционно изисква изключителен контрол върху този аспект на турнира. Например само ФИФА има право официално да продава билети. В Съединените щати обаче най-голямата платформа - Ticketmaster работи безпроблемно, като често продава билети за мачовете на цени, няколко пъти по-високи от номиналната стойност.

Подобна ситуация се развива и в областта на т. нар. пиратски маркетинг. ФИФА изисква официалните партньори на турнира да бъдат защитени от опити на трети страни да се асоциират със световното без спонсорско споразумение. На стадион “Левис” в Санта Клара търговското име на арената беше скрито от бял банер в съответствие с изискванията на ФИФА. На стадион “Жилет” в Бостън пък покриха емблемата на марката все едно с пяна за бръснене. Отличителният силует на двете лога на марките остана разпознаваем. Компаниите веднага започнаха да използват това в рекламата си.

Сигурност

И накрая, въпросът за сигурността заслужава специално внимание. Правителствените гаранции изискват определени стандарти за защита на участниците в състезанието. Особено внимание трябва да се обърне на отборите и тяхното имущество, поради което историята, свързана с националния отбор на Англия, е доста забавна. Докато транспортираха спортна екипировка от Флорида до тренировъчната си база в Канзас Сити, от “Трите лъва” бяха откраднати обувки, топки и друго оборудване на стойност приблизително 18 000 долара.

Макар че подобен инцидент не застрашава турнира, той показва, че дори една от най-развитите страни в света невинаги може да гарантира нивото на контрол и сигурност, което ФИФА е свикнала да вижда на световните първенства.

От организационна и правна гледна точка световното в САЩ е доста необичайно. Страната разполага с отлична инфраструктура, богат опит в домакинството на спортни събития и значителни финансови ресурси. В много отношения обаче ФИФА трябваше да се адаптира към американските реалности, а не обратното.