Неймар похарчи 1 млн. долара за часовник с 286 диаманта

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Звездата на Бразилия дари огромна сума за жертвите на земетресението във Венецуела

Неймар отпразнува завръщането си в игра за националния отбор и класирането на родината си за 1/16-финалите с покупка за близо милион долара. Асът на Бразилия се похвали, че е притежател на часовник, чиято цена е $1 000 000.

Неймар има огромна колекция от най-луксозните часовници в света, а най-новото му попълнение е на марката Dragon & Tiger.

Асът на 5-кратните световни шапиони веднага публикува видеа, на които носи бижуто, изработено от бяло злато и украсено с 286 диаманта. Дизайнът включва ръчно изваяни дракон и тигър с изображения на планети, изработени от сапфири и изумруди. А клипчето на бразилеца се превърна в истинска сензация и за кратно време бе гледано от над 2 милиона души в социалната мрежа.

Неймар купува новата си придобивка директно от американския бижутер и часовникар Джейкъб Арабо, един от най-известните в професията. Ателието му се намира на една от най-скъпите улици в Ню Йорк. А клиенти са му най-големите звезди в света.

Иначе колекцията от часовници на бразилеца надхвърля 8 милион долара. Най-скъпият в нея е от лимитирана серия Richard Mille RM 68-01 Cyril Kongo. От нея съществуват само 30 бройки и всеки един струва по близо 2 милиона долара.

Неймар притежава и часовник Daytona „Eye of the Tiger“, който струва изумителните 400 000 паунда.

Той има и половин дузина часовници , които струват повече от 250 000 в щатска валута, включително Casino Tourbillon, Opera Godfather, Epic SF24 World Time Titanium и Bugatti Chiron Tourbillon. Притежава и няколко ролекса и два поръчково изработени броя на Батман заради неговата обсебеност от комичния супергерой.

В същото време стана ясно, че Неймар е дарил 250 000 долара в помощ на жертвите на земетресението във Венецуела.

