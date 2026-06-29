Американците обявиха Джеси Марш за враг №1

Една от легендите на САЩ във футбола Джеси Марш бе обявен за публичен враг №1 и псевдопатриот, след като камерите го засякоха да пее с пълен глас химна на Канада преди мача с Република Южна Африка от 1/16-финалите на световното.

Бившият наставник на “Лийдс” сега води националите на Канада и дори ги класира за първи път в историята на 1/8-финал след победата с 1:0 над Република Южна Африка с гол в добавеното време.

Мачът бе един от най-грозните на първенството, като двата отбора бяха сковани от страх някой да не им вкара гол. Все пак канадците имаха по-добрите положения.

Марш тръгна да бие и съдията на полувремето, след като реферът от Португалия не даде чиста дузпа в края на първата част. Почти всички специалисти са категорични, че има две нарушения при ситуацията и в 8,5 от 10 случая се дава 11-метров.

Марш направи и вдъхновяваща реч след победата, която все едно бе взета от сериала “Тед Ласо”, който е един от най-популярните в платформата “Нетфликс”.

Той нарече играчите си национални герои и вдъхновители на няколко поколения напред заради класирането.

Двубоят бе първият и за мегазвездата на Канада Алфонсо Дейвис на световното. Асът на “Байерн” (Мюнхен) влезе за минути в края, но веднага си пролича включването. И без да знае, стана футболист №1000 от използваните на най-голямото световно в историята до момента.

