След провала на Корея гонят треньора от магазини и ресторанти

Ако си мислите, че е много гот да сте треньор на някой национален отбор и след като ви уволнят, ще получите огромна неустойка, с която може да живеете спокойно, питайте дали е така треньора на Южна Корея.

След чутовния провал на азиатците на мондиала - отпадане още в груповата фаза, Хон Мюн Бо логично сам си подаде оставката под натиска на тамошната футболна федерация.

Но това не е всичко. Десетки магазини и ресторанти в родината на наставника не желаят да го пускат в обектите си. Причината - Бо е нанесъл исторически срам за Южна Корея и той не е желан. Цялата нация е настроена срещу него, защото според всички под ръководството на Хон Мюн страната е записала най-слабото си представяне някога на фона на звездния отбор, с който разполага.

В столицата Сеул в редица супермаркети и ресторанти са залепени бележки, че Хон Бо не може да припари вътре. В други обекти пък със снимка е изобразено, че за бившия вече треньор на корейците влизането е забранено. В други градове, било то малки и големи, положението е същото. И излиза, че Хон Мюн Бо е най-мразеният човек в родината си.

“Не мога да кажа, че всяко решение е било правилно, но всичко, което съм направил, е било с идеята корейският футбол да се развива”, каза след подадената си оставка треньорът.

Президентът на Южна Корея Лий Дже Мюнг пък разпореди държавата да разследва защо се е стигнало до огромния провал за най-успешната азиатска нация на световни първенства още в първата фаза. Първият човек на страната се извини и на цялата нация за представянето на сънародниците им на мондиала. И обеща, че всеки, които е замесен в провала, ще си понесе последствията.

“Като се има предвид, че значителни национални средства на данъкоплатците и държавни ресурси бяха вложени за участието на световното първенство, искам Министерството на културата, спорта и туризма да направи разследване на този неуспех. Напълно озадачен съм. Трябва виновните да се намерят”, каза президентът на Южна Корея.

Правителството на страната пък изпрати повече от 160 барети на летището при кацането на самолета на отбора днес в Сеул. Очаква се хиляди да чакат тима и да искат сметка от всички замесени за слабото представяне. В опит да се предотвратят някакви проблеми страната решава да се застрахова и да има десетки униформени, които да пазят реда.