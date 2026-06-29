ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР: Камерите ще са видими, при разследване на кат...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23134349 www.24chasa.bg

Руски юбутър заложи 30,8 млн. рубли на Босна срещу САЩ

564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Популярният руски юбутър Иля Мадисън е заложил внушителните 30,8 милиона рубли на победа на Босна и Херцеговина срещу САЩ в 1/16-финалите от мондиала. Двубоят между един от домакините на турнира и балканците е в четвъртък рано сутринта българско време. А американците са изявен фаворит.

Въпреки това стриймърът решава да си пробва късмета, като залага 338 392,80 евро за победа на Един Джеко и компания. Коефициентът за успех на босненците е над 8, което значи, че при печалба ще прибере 2,7 млн. евро.

“Ако не спечеля, ще бъде съсипан целият ми живот”, каза Мадисън, цитиран от руските медии. Истинското име на звездата от интернет е Иля Сергеевич Давидов. Според мнозина той е пионер в създаването на видеа в Русия в интернет.

Един от първите в страната, които правят хумористични видео ревюта на реклами, филми и компютърни игри. Става известен с ревюта на видеоигри. Сред интернет потребителите има прякора Краля на Рунета и Краля на ревютата на игри. Става широко известен в мрежата през 2008 г., като добива слава чрез ревюта на игри, които започват да излизат в този период.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)