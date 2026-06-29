Руски юбутър заложи 30,8 млн. рубли на Босна срещу САЩ

Популярният руски юбутър Иля Мадисън е заложил внушителните 30,8 милиона рубли на победа на Босна и Херцеговина срещу САЩ в 1/16-финалите от мондиала. Двубоят между един от домакините на турнира и балканците е в четвъртък рано сутринта българско време. А американците са изявен фаворит.

Въпреки това стриймърът решава да си пробва късмета, като залага 338 392,80 евро за победа на Един Джеко и компания. Коефициентът за успех на босненците е над 8, което значи, че при печалба ще прибере 2,7 млн. евро.

“Ако не спечеля, ще бъде съсипан целият ми живот”, каза Мадисън, цитиран от руските медии. Истинското име на звездата от интернет е Иля Сергеевич Давидов. Според мнозина той е пионер в създаването на видеа в Русия в интернет.

Един от първите в страната, които правят хумористични видео ревюта на реклами, филми и компютърни игри. Става известен с ревюта на видеоигри. Сред интернет потребителите има прякора Краля на Рунета и Краля на ревютата на игри. Става широко известен в мрежата през 2008 г., като добива слава чрез ревюта на игри, които започват да излизат в този период.