Най-скъпият стадион в света е вкопан надолу цели 30 метра

Уникалната конструкция издържа земетресение от 8,2 по Рихтер

SoFi Stadium в Ингълууд, Калифорния, е един от най-амбициозните проекти в историята на световния спорт. Струва 5,5 милиарда долара, което си е двойно и тройно от останалите, които се появиха през последните години.

На всичко отгоре

инвестицията е

изцяло частна

Парите са от Стан Кронке, собственика на лондонския “Арсенал”, “Лос Анджелис Рамс” в американския футбол, “Колорадо Ававаланш” в хокея, “Денвър Нъгетс” от НБА, “Колорадо Рапидс” от мейджър сокър лигата и “Колорадо Мамут” от националната лига по лакрос.

Кронке купува 300 акра земя на мястото на стария хиподрум в Холивуд и прави цял бизнес архипелаг. Освен стадиона там са YouTube Theater за концерти (те са под един покрив, но могат да организират събития паралелно), изкуствени езера, паркове, хотели, молове и огромната щабквартира на NFL Media.

Външно стадионът изглежда невероятно, като е носител на куп архитектурни награди. Но това не е изненада. Ако се вгледаме в детайлите, строителството на такъв обект е малко чудо.

1. Стадионът е само на 5 километра от международното летище на Лос Анджелис. В този радиус не може да има високи сгради, за да не се пречи на радарите и самолетите. В тази ситуация се намира нестандартно решение. Той е вкопан в земята на около 30 метра. За целта са извозени над 3 милиона кубически метра пръст. Това са около 300 000 напълно натоварени камиона.

Заради тази особеност е лесно да се загубиш на стадиона. Ако

влизаш от

улицата, си

директно на

петия етаж

И ако след мача по навик се спуснеш на първия, има да блуждаеш под земята.

2. Районът е силно сеизмичен. Заради това проектът е направен така, че да издържа трус от 8,2 по скалата на Рихтер. В Лос Анджелис никога не е имало толкова силно земетресение.

Стадионът е отделен от земята. Цялата чаша, вкопана надолу, е обиколена от бетонна стена с широчина от 4 метра и дълбочина от 23 метра. Покривът е отделно съоръжение, върху собствени колони. А трибуните могат да треперят с доста сериозно отклонение, ако се случи трус, за да не се разрушат.

3. Вътре в чашата е единственият в света двустранен екран. Картината върви от външната страна за високите етажи и по вътрешната - за ниските.

Съоръжението е

близо 1000 тона Но картината се вижда от всяка една точка на стадиона. Това е изключително удобно за деца и инвалиди. Когато всички скачат при гол или опасно положение, картината спира.

4. Стадионът практически е без външни стени. Той е открит за вятър от три страни. Всичко е изчислено така, че хладният бриз от Тихия океан да пълни чашата. Така се получава естествен кондиционер. Заради особените платна отвън вятърът се ускорява, завихря се по стадиона, събира топлия въздух и го изкарва през вентилационните панели на покрива. Ако вятърът е прекалено силен, системата променя ъгъла на панелите и потокът въздух се насочва над всички места за зрители.

За мнозина е доста изненадващо, че финалът на световното няма да е в Ингълууд, а в Ню Йорк, чийто стадион технологически е доста по-зле. Най-важната причина е часовата разлика. Ню Йорк е на 3 часа по-близо до Европа и не е едно и също мачът да се играе в 22 часа българско време, а не от 1 часа сутринта.

Втората причина е

войната на

Кронке с ФИФА Бизнесменът не искаше да губи пари от раздаването на спонсорски билети и ложи и дори заплаши да извади съоръжението от тези за световното, ако неговото предложение за процент от парите не бъде изпълнено. И Джани Инфантино бе принуден да пътува за среща с него, за да се постигне съгласие.

И на трето място, стадионът и без това си е запълнен с топсъбития. През 2027 г. там ще се играе финалът на американския футбол “Супербоул”, а през 2031 г. - този на световната купа по ръгби.

На него през 2028 г. ще се състои церемонията по откриването на олимпийските игри в Лос Анджелис. И в рамките на часове стадионът, който е с капацитет от 70 420 места,

ще бъде

преустроен

на басейн

с 38 000 места. Но такава публика никога не е била виждана в историята на този спорт. А билетите вече са разпродадени.

