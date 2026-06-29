“Левски” се подсилва с поне трима до първия мач

Най-малко с още трима нови ще се подсили първенецът на България “Левски” до другата седмица, когато “сините” започват с мачовете от Шампионската лига. На 7 юли столичани гостуват на босненския “Борац” на старта на пресевките на най-комерсиалния турнир.

Очакваше се по няколко часа" сините” да обявят нови попълнения № 5 и 6. И двамата са халфове. Става дума за португалеца Сержиньо от “Санта Клара” и мароканеца Мехди Мубарик. И за двамата "Левски" ще плати трансферна сума. Мубарик за последно играе за “Динамо” (Махачкала), но е в Русия под наем, а правата му се държат от “Ал Аин” от ОАЕ. Привличането и им е наложително, тъй като в отбора на Хулио Веласкес има доста малко вътрешни полузащитници след отказването на капитана Георги Костадинов и раздялата с Карлос Охене.

Мубарик е на 25 г. и е бивш младежки национал на родината си, където е играл за двата гранда “Раджа” и “Уидад”.

До края на седмицата “Левски” се очаква да финализира и трансфера на защитника Жоао Гулар. Той е част от португалския “Каса Пия” и в последния сезон дори носи капитанската лента на тима.

Не е изключено обаче селекцията в лагера на шампионите да се увеличи още до края на седмицата. До момента “сините” привлякоха Рейналдо, също взет от “Санта Клара”, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес. В отбора бе върнат и Стивън Стоянчов, който през миналата кампания трупа опит в “Етър”.

Иначе, както “24 часа” първи написа, новите в “Левски” за лятото ще бъдат двуцифрена бройка.

В същото време стана ясно, че турци ще ръководят мачовете на “Левски” с “Борац” (Баня Лука). Гостуването на “сините” е поверено на Мехмет Тюркмен. Реваншът в София - седмица по-късно, на 14 юли, е даден на Огузхан Чакър.

Днес “сините” ще представят отбора си на “Герена” в последна проверка преди старта на официалните мачове. Съперник е сръбският “Радник” (Сурдулица). От клуба пък ще поднесат венци и цветя по повод 55-ата годишнина от трагичната гибел на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков.