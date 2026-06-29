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https://www.24chasa.bg/sport/article/23134499 www.24chasa.bg

Нова победа на Димитър Кисимов на турнира преди "Уимбълдън"

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Димитър Кисимов

Димитър Кисимов постигна втора победа на турнира по тенис на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). Това е последна проверка преди началото на юношеския „Уимбълдън".

Поставеният под номер 8 в схемата българин се наложи над американеца Сафир Азам с 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 в оспорван двубой.

В първия кръг Кисимов елиминира италианеца Филипо Алфано след обрат с 4:6, 6:1, 6:3.

В спор за място на четвъртфиналите българският талант ще се изправи срещу победителя от срещата между номер 9 Яник Алварес (Пуерто Рико) и Хю Каваниши (Япония).

Димитър Кисимов

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