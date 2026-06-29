Япония изненада неприятно Бразилия, води 1:0 в Хюстън на почивката

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Япония изненада неприятно 5-кратния световен шампион Бразилия и поведе 1:0 в 1/16-финал от световното.

В Хюстън (САЩ) Каишу Сано пресече пас на противника, напредна с ескортиращия го Каземиро и с премерен удар от границата на пеналта търкулна топката в мрежата на Алисон в 29-ата мин.

Преди това Бразилия се опитваше да притиска противника, но отличната му постройка не позволи опасности.

След гола "кариоките" все пак записаха един точен удар. Японците обаче са като светкавици по терена и всъщност през втората част на първото полувреме държаха доста време топката.

Южноамериканците с италианеца Карло Анчелоти начело са явни фаворити и сега предстои да се види дали ще защитят този си статут.

Бразилия спечели групата си, а Страната на изгряващото слънце завърши втора след Нидерландия.

"Селесао" е единственият отбор, участвал и в 23-те световни първенства. За последно Бразилия отпадна в първия кръг на елиминациите през 1990 г., когато в Италия отстъпи с 0:1 срещу Аржентина в 1/8-финалите. Оттогава има 2 титли, а в Катар преди 4 г. записа най-слабото си класиране в този 32-годишен период - 7-о място.

Япония пък никога не е печелила елиминация на световно. От 2002, когато бе домакин заедно с Република Корея, има 4 участия на 1/8-финалите (включително на последните 2 мондиала), в които отпада.

Стартови състави:

Бразилия: Алисон - Данило, Маркиньос, Магаляеш, Дъглас Сантос - Каземиро, Бруно Гимараеш - Раян, Лукас Пакета, Винисиус - Матеуш Куня

Япония: Сузуки - Томиясу, Танигучи, Х. Ито - Ю. Ито, К. Сано, Камада, Накамура - Доан, Маеда - Уеда

Съдия: Маурицио Мариани (Италия).