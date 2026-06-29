ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Герена“ посрещна Владимир Кличко с аплодисменти и...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23135536 www.24chasa.bg

Шампионът Яник Синер оцеля на старта на "Уимбълдън"

1084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шампионът Яник Синер се размина със сериозна контузия още в първия си мач на "Уимбълдън". Снимки: Ройтерс

Яник Синер няма да е третият шампион в историята на "Уимбълдън", отпаднал още на старта година по-късно.

Водачът в световната ранглиста преживя много сериозно подхлъзване на тревата и падане, както и сериозната съпротива на Миомир Кецманович (Сър). Бившият скиор от Южен Тирол изоставаше в резултата, но направи обрат за 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. 

Съперник на италианеца във втория кръг на турнира от "Големият шлем" в Лондон ще бъде Нуно Боржеш (Пор). Шампионът не е бе играл от "Ролан Гарос", когато заради топлинен удар загуби на практика спечелен мач с Хуан Мануел Серундоло (Арж). 

Малко след инцидента с падането дясната обувка на Синер се оцвети в червено, но самият тенисист обясни, че няма нищо сериозно, а само наранен нокът. 

В първия кръг при опита да защитят титлата си на "Уимбълдън" са отпадали Маноло Сантана (Исп) през 1967 и Лейтън Хюит (Авл) през 2003 г. 

Дейвид Бекъм бе сред зрителите в ложата.
Дейвид Бекъм бе сред зрителите в ложата.

Шампионът Яник Синер се размина със сериозна контузия още в първия си мач на "Уимбълдън". Снимки: Ройтерс
Дейвид Бекъм бе сред зрителите в ложата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)