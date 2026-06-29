Шампионът Яник Синер оцеля на старта на "Уимбълдън"

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Яник Синер няма да е третият шампион в историята на "Уимбълдън", отпаднал още на старта година по-късно.

Водачът в световната ранглиста преживя много сериозно подхлъзване на тревата и падане, както и сериозната съпротива на Миомир Кецманович (Сър). Бившият скиор от Южен Тирол изоставаше в резултата, но направи обрат за 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Съперник на италианеца във втория кръг на турнира от "Големият шлем" в Лондон ще бъде Нуно Боржеш (Пор). Шампионът не е бе играл от "Ролан Гарос", когато заради топлинен удар загуби на практика спечелен мач с Хуан Мануел Серундоло (Арж).

Малко след инцидента с падането дясната обувка на Синер се оцвети в червено, но самият тенисист обясни, че няма нищо сериозно, а само наранен нокът.

В първия кръг при опита да защитят титлата си на "Уимбълдън" са отпадали Маноло Сантана (Исп) през 1967 и Лейтън Хюит (Авл) през 2003 г.

Дейвид Бекъм бе сред зрителите в ложата.