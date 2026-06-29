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Джудото с два бронза от европейското за кадети в Испания

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Президентът на джудото Румен Стоилов с бронзовата медалистка София Маврова.

София Маврова и Махмуд Жаафар спечелиха бронзови медали на европейското за кадети по джудо в Гран Канария, Испания.

Доц. д-р Румен Стоилов с Махмуд Жаафар.
Доц. д-р Румен Стоилов с Махмуд Жаафар.

За отличието София победи София Лонго, 12-та в света, в категория до 44 кг.

Маврова започна с победа срещу Парвин Севкханли (Азербайджан), последва загуба срещу Фен Петерс (Белгия). А в репешажите се наложи над румънката Бианка Чиумас и испанката Клаудиа Дуран след трето предупреждение.

Жаафар (60) пък се справи за бронза с Том Дубровски (Израел), 10-и в световната ранглиста.

Той започна с победа над Габриел Каработо (Италия) с юко, последва и успех срещу испанеца Макс Турон. На четвъртфиналите младият ни талант отстъпи пред грузинеца Георги Авалиани с вадзари.

В репешажите Махмуд записа нови две победи – над латвиеца Богданс Червински – ипон и над германеца Стефан Вурм.

Президентът на джудото Румен Стоилов с бронзовата медалистка София Маврова.
Доц. д-р Румен Стоилов с Махмуд Жаафар.
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