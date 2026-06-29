Джудото с два бронза от европейското за кадети в Испания

София Маврова и Махмуд Жаафар спечелиха бронзови медали на европейското за кадети по джудо в Гран Канария, Испания.
За отличието София победи София Лонго, 12-та в света, в категория до 44 кг.
Маврова започна с победа срещу Парвин Севкханли (Азербайджан), последва загуба срещу Фен Петерс (Белгия). А в репешажите се наложи над румънката Бианка Чиумас и испанката Клаудиа Дуран след трето предупреждение.
Жаафар (60) пък се справи за бронза с Том Дубровски (Израел), 10-и в световната ранглиста.
Той започна с победа над Габриел Каработо (Италия) с юко, последва и успех срещу испанеца Макс Турон. На четвъртфиналите младият ни талант отстъпи пред грузинеца Георги Авалиани с вадзари.
В репешажите Махмуд записа нови две победи – над латвиеца Богданс Червински – ипон и над германеца Стефан Вурм.