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„Герена“ посрещна Владимир Кличко с аплодисменти и детски смях

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С много аплодисменти, детски смях и щастие. Така бе посрещнат Владимир Кличко в боксовата зала на „Герена". Мястото, откъдето е тръгнал боксовия път на президента на БФБ Красимир Инински. Срещата на олимпийския и двукратен световен шампион с бъдещите звезди на България премина емоционално, а той не пропусна да се снима с всеки един. Легендата отдели време, за да отправи напътстващи слова към талантите. Те от своя страна мигновено поискаха да проведат спаринг с величието.

„Аз бях като вас. Всеки един от вас има мечти. Внимавайте за какво мечтаете, защото мечтите се сбъдват. Вярвам, че както аз съм постигнал моите успехи, така и вие ще успеете. Благодаря на г-н Инински, че ме покани тук. За мен е чест да дойда на мястото, на което той е започнал своя път. Вярвам, че оттук ще излязат следващите големи шампиони", сподели Кличко.

На срещата бяха и част от боксьорите, които се готвят за Европейското първенство през септември. Сред тях личаха имената на световния вицешампион Рами Киуан и многократните медалисти от европейски и световни първенства за подрастващи – Уилиам Чолов, Ясен Радев и Кирил Георгиев. В залата гост бе и старши треньорът на националния отбор Жоел Арате.

Визитата на Владимир Кличко е специално по покана на президента на БФ Бокс Красимир Инински. Тя е по повод предстоящото Европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе през септември (15-26) в „Асикс Арена" в София. БФ Бокс изказва своята благодарност към своите партньори от българската охранителна фирма „Делта Гард" за професионалната и неуморна работа, която нейните служители вършат. Както по време на визитата на г-н Кличко, така и при други съвместни проекти.

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