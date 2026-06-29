Арестуваха в Маями двама аржентинци с фалшиви журналистически акредитации

Двама аржентински създатели на интернет съдържание са обвинени в тежко престъпление във Флорида, след като се твърди, че са се опитали да получат неоторизиран достъп до мача от група K от Световното първенство по футбол между Колумбия и Португалия на стадион „Хард Рок", използвайки медийни акредитации, издадени за предишен мач от световното първенство.

20-годишният Лаутаро „Бени" Мармол и 26-годишният Патрисио „Пато" Перота бяха сред 16-те задържани по време на мача в "Маями Гардънс", след като съобщиха, че са заобиколили няколко контролно-пропускателни пункта с акредитация, издадена за предишен мач от Световното първенство.

Според шерифската служба на Маями двамата са успели да преминат през три нива на сигурност, преди да бъдат спрени от полицаи на територията на стадиона. Властите твърдят, че са използвали акредитации, които вече не са валидни за мача Колумбия-Португалия.

Според докладите за ареста Мармол е казал на служителите, че е инфлуенсър, който „се опитва да стриймва мача", докато Перота е обяснил, че е бил нает от медийна компания, за да отрази събитието, но е носил акредитации от по-ранен мач.

И двамата мъже са обвинени в незаконна намеса в спортно събитие, престъпление от трета степен съгласно закона на Флорида, което може да доведе до присъда до пет години затвор и глоба до 5000 щатски долара.

Съдия от Маями намери достатъчно основания да продължи делото и определи гаранция от 2500 щатски долара за всеки обвиняем. Към неделя следобед и двамата оставаха в ареста.

Властите на Флорида засилиха законодателството, обхващащо неоторизиран достъп до големи спортни събития, след нарушенията на сигурността по време на финала на Копа Америка през 2024 г. между Аржентина и Колумбия, който също се проведе на стадион „Хард Рок".

Съгласно действащия закон незаконното влизане в спортно събитие с билети, посетено от повече от 5000 зрители, представлява престъпление от трета степен.

За мача от световното първенство в събота бяха продадени 64 478 билета, като търсенето беше продиктувано отчасти от възможността да бъде гледан капитанът на Португалия Кристиано Роналдо, който потенциално ще направи една от последните си участия на световното първенство.

Мармол и Перота са добре познати фигури в аржентинските социални медии, където са изградили аудитория чрез стрийминг на живо, футболно съдържание, видео игри и забавления, базирани на предизвикателства.

Перота има над 500 000 абонати в YouTube, докато Мармол е натрупал над 270 000 последователи в платформата.

Техният мениджър Валтер Костабел, заяви пред аржентинските медии, че и двамата са „добре" и отрече съобщенията, предполагащи, че са заплашени от депортиране. Според Костабел, на двамата вместо това е забранено да се приближават до стадионите на световното първенство, докато съдебните производства продължават.