Германия - Парагвай - 0:0 в 1/16-финал №3 на световното (На живо)

Във Фоксбъро, Масачузетс, Германия и Парагвай играят при резултат 0:0 в 1/16-финал №3 на историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада.

Бундестимът спечели групата си, въпреки че не убеди. Воденият от Юлиан Нагелсман отбор записа 2 успеха - 7:1 над Кюрасао и много труден 2:1 срещу Кот д'Ивоар. Но после дойде шамарът от Еквадор - 1:2.

Тимът на Германия, който е 4-кратен първенец на планетата, не е излизал от група на мондиал от 12 г., или иначе казано, когато за последно стана световен шампион - през 2014 г. в Бразилия. На следващите 2 издания на най-големия футболен турнир Германия неизменно отпада в групата си.

На възраст 38 години и 341 дни, селекционерът на немците Юлиан Нагелсман стана най-младият треньор, който води отбор в елиминационен мач на световно първенство след Анри Мишел от Франция на мача за третото място през 1986 г. (38 години, 243 дни).

Мануел Нойер пък играе своя мач №23 като титуляр на мондиали, което е исторически рекорд за германец. Досега върховото постижение той делеше с Лотар Матеус и Мирослав Клозе (22).

Парагвай пък бе един от осемте трети тима, които продължиха към елиминациите на турнира в САЩ, Мексико и Канада. Южноамериканците паднаха тежко 1:4 от един от домакините - Америка. Последва изненадваща победа за Парагвай - 1:0 над Турция. В последния си мач играчите на Густаво Алфар направиха очаквано равенство 0:0 с Австралия, с което и двата отбора продължиха към 1/16-финалите.

В исторически план Германия и Парагвай са се срещали 2 пъти. Първият отново е в елиминации на световно. Това се случва в 1/8-финал през 2002 в Япония и Южна Корея. А победител е бундестимът с 1:0. През 2013 г. пък приятелски мач срещата приключва със зрелищно равенство - 3:3.

Ето съставите на двата отбора: