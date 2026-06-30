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Нидерландия брани честта на Европа срещу Мароко след фиаското на Германия, поведе 1:0, африканците изравниха

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Нидерландия втори от европейските отбори на световното излезе в мач от 1/16-финалите.

Футболистите от Ниската земя играят срещу Мароко с идеята да реабилитират честта на европейския футбол, която по-рано бе сериозно накърнена от загубата на четирикратния световен шампион Германия от уж непретенциозния Парагвай.

След двуостър футбол, включващ греда на капитана Хекими за Мароко, късметът се усмихна на "лалетата", които откриха резултата в 72-ата минута.

Загубилият неродено дете преди няколко дни Коди Гакпо нахлу на скорост в наказателното поле и след малко случаен пас от падналия на тревата Съмървил посрещна топката и без забавяне я прати ниско по земята под плонжа на вратаря на Мароко.

Голмайсторът не сдържа сълзите си и няколко пъти посочи към небето, за да посвети попадението на така и неродената си рожба.

Ето стартовите състави.

Нидерландия: Вербрюген, Ван Дейк, Аке, Ван Хекке, Ван де Вен, Думфрис, Гравенберх, Де Йонг, Гакпо, Броби, Самервил.

Мароко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Буади, Унаи, Сайбари, Ел Ханнус, Ел Айнауи, Б. Диас.

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