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https://www.24chasa.bg/sport/article/23136961 www.24chasa.bg

Треньорът на Германия няма да подава оставка

Георги Луканов

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Юлиан Нагелсман Снимка: instagram.com/julian.nagelsmann/

Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след отпадането на националния отбор на Германия с дузпи от Парагвай на 1/16-финалите на световното първенство по футбол и иска да продължи да води Бундестима.

Нагелсман има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на европейския шампионат, но позицията му е силно застрашена след ранната елиминация на Мондиал 2026. Най-тиражното издание в страната "Билд" пък вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.

"Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако от Германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират", заяви 38-годишният специалист.

Юлиан Нагелсман Снимка: instagram.com/julian.nagelsmann/
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