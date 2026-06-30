Треньорът на Германия няма да подава оставка

Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след отпадането на националния отбор на Германия с дузпи от Парагвай на 1/16-финалите на световното първенство по футбол и иска да продължи да води Бундестима.

Нагелсман има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на европейския шампионат, но позицията му е силно застрашена след ранната елиминация на Мондиал 2026. Най-тиражното издание в страната "Билд" пък вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.

"Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако от Германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират", заяви 38-годишният специалист.