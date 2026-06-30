Бекъм ще спечели 19 млн. лири само от рекламите на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият английски халф и съсобственик на клуба от MLS лигата "Интер Маями" Дейвид Бекъм ще спечели значителна сума от реклама по време на световното първенство през 2026 г., като почивките за вода по време на мачове също ще играят важна роля, пише английският Daily Mail.

Бившият капитан на Англия ще стане с 19 милиона паунда по-богат благодарение на рекламите, тъй като е лице на рекламни кампании на редица големи световни марки от различни индустрии.

На 29 юни Бекъм, придружен от майка си Сандра, изгледа от Кралската ложа на Централния корт и трети откриващи тенис мача на "Уимбълдън".

Бекъм си взе съвсем кратка пауза от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Очаква се той да се завърне веднага в САЩ за следващия мач на Англия срещу ДР Конго в Атланта утре.