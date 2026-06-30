ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев обясни откъде идва дефицитът в Бюджет...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23137146 www.24chasa.bg

Президентът на Парагвай обяви официален почивен ден след победата над Германия

1876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вратарят на Парагвай Орландо Хил спасва дузпа на звездата на Германия Кай Хаверц. Снимка: Ройтерс

Парагвайският президент Сантяго Пеня обяви официален празник в чест на класирането на националния отбор за осминафиналите на световното първенство. Парагвай сензационно отстрани Германия (1:1, 4:3 след дузпи).

"Днес цялата страна празнува. Празнуваме победата на отбор, който отразява самата същност на нашата идентичност: бойния дух, вярата и силата на народ, който никога не се отказва."

„Благодаря ти, Албироха, за тази огромна радост и за това, че отново обедини милиони парагвайци под едно знаме. Указ № 6280: Добрите неща идват на тези, които чакат. Напред, Парагвай!", написа президентът в социалните мрежи, като прикачи документ, с който 30 юни се обявява за национален празник в Парагвай.

Парагвайският отбор ще се изправи срещу победителя от мача Франция - Швеция на 1/8-финалите.

Вратарят на Парагвай Орландо Хил спасва дузпа на звездата на Германия Кай Хаверц. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)