Президентът на Парагвай обяви официален почивен ден след победата над Германия

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Парагвайският президент Сантяго Пеня обяви официален празник в чест на класирането на националния отбор за осминафиналите на световното първенство. Парагвай сензационно отстрани Германия (1:1, 4:3 след дузпи).

"Днес цялата страна празнува. Празнуваме победата на отбор, който отразява самата същност на нашата идентичност: бойния дух, вярата и силата на народ, който никога не се отказва."

„Благодаря ти, Албироха, за тази огромна радост и за това, че отново обедини милиони парагвайци под едно знаме. Указ № 6280: Добрите неща идват на тези, които чакат. Напред, Парагвай!", написа президентът в социалните мрежи, като прикачи документ, с който 30 юни се обявява за национален празник в Парагвай.

Парагвайският отбор ще се изправи срещу победителя от мача Франция - Швеция на 1/8-финалите.