Вратар на "Барселона" отива в "Аякс"

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Вратарят на "Барселона" Марк-Андре тер Стеген най-вероятно ще продължи кариерата си в "Аякс", пише трансферният гуру Фабрицио Романо.

Нидерландският клуб води преговори с каталунците за постоянен трансфер на 34-годишния германски вратар и е близо до споразумение. Преди това се съобщаваше, че страните обмислят сделка под наем, но сега преговорите са категорично насочени към продажба на стража.

Тер Стеген играе за "Барселона" от 2014 г. Той прекара втората половина на сезон 2025/2026 под наем в "Жирона", но се появи само в два мача поради контузия.

"Аякс" ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон.