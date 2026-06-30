Стара Загора ще е домакин на евромач от Лигата на конференциите

Мачът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на "Динамо" (Минск) и "Силекс" (Кратово) от Република Северна Македония ще се играе на стадион „Берое" в Стара Загора, реши европейската централа.

Мачът е на 9 юли (четвъртък) от 20 часа, а главен съдия на стадиона в Стара Загора ще е Йохан Хендрик Елефсен, който пристига от Фарьорските острови.

Тимът от Минск е предложил два варианта за домакинство, тъй като УЕФА не позволява на отборите от Беларус да играят у дома заради подкрепата на страната към руската военна агресия срещу Украйна.

Стадионът в Стара Загора е добре познат на комисиите в Нион, тъй като съвсем наскоро там се играха мачове от европейските квалификации за юноши до 19 години и е ясно, че отговаря на критериите за началните кръгове в клубните турнири. Освен това, на беларусите ще бъде по-удобно да стигнат сравнително бързо до Скопие при гостуването седмица по-късно.

Реваншът също ще се играе извън дома на клуба от Република Северна Македония, чието съоръжение в Кратово не отговаря на изискванията за европейски лиценз. Така на 16 юли "Силекс" ще домакинства на беларусите на базата на Футболната федерация на страната в Скопие.