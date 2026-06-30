Среща между олимпийски величия

Весела Лечева, Владимир Кличко и Стойка Кръстева. Три олимпийски легенди се събраха на едно място, за да си припомнят славните времена, в които покоряваха върховете на Олимп. Заедно с президента на БФ Бокс Красимир Инински те обсъдиха бъдещето на спорта в олимпийската програма и достойното място, което България заема в боксовото семейство в световен план. На срещата бяха още генералният секретар на European boxing Мартин Волке и председателят на Българската федерация по таекуондо и заместник председател на БОК Слави Бинев.

„България винаги е била пример със своите успехи на олимпийската сцена. Боксовата история на страната е изключително цветна – петима олимпийски шампиони, много медалисти и страхотни постижения, които са достойни за уважение. Щастлив съм да видя и Стойка Кръстева, която е още един пример за развитието на бокса и възможността, която той дава на жените също да осъществяват мечтите си на ринга. Предстоящото европейско първенство в София през септември е поредното доказателство за мястото на България на международната сцена. Убеден съм, че ни предстоят страхотни дни, в които ще видим огромни таланти. Олимпийският комитет е стратегически партньор за прогреса на младите спортисти. А заедно с вашата федерация, начело с Красимир, няма как да не ви очакват нови златни победи", сподели олимпийският и двукратен световен шампион за професионалисти Владимир Кличко.

„Още веднъж благодаря на Владимир за това, че прие поканата ни. Вчера бяхме в залата на „Герена" и видях пламък в очите на децата, които половин час не се отделиха от него, за да се снимат. Те попиваха всяка дума, което още веднъж показва, че присъствието на такова име е само от огромна полза за младото поколение", каза от своя страна Красимир Инински.

Европейското първенство по бокс за мъже и жени ще се проведе от 15 до 26 септември. Домакин е „Асикс Арена". Олимпийските герои Владимир Кличко и Стойка Кръстева ще бъдат едни от лицата на шампионата. Специален гост на първенството ще бъде и президента на World boxing Генадий Головкин.