Ерлинг Холанд излиза на лов за голове и история

Голямата звезда на Норвегия ще бъде под светлината на прожекторите в днешния сблъсък с Кот д’Ивоар от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Причината е ясна - нападателят вече има 4 попадения в само 2 мача и може още тази вечер да се доближи плътно до върха в битката за "Златната обувка".

Лидер при реализаторите е Лионел Меси с 6 гола. Това означава, че при дубъл Холанд ще изравни аржентинската легенда, а при хеттрик ще го изпревари. Норвежецът вече показа, че не му трябва много време, за да наказва съперниците. Той вкара по два гола срещу Ирак и Сенегал, а в последния мач от групата срещу Франция получи почивка.

Сега Холанд се завръща свеж за елиминациите. Това е голямата надежда на Норвегия, която се върна на световно първенство след 28 години чакане. Скандинавците мечтаят не само за победа срещу Кот д’Ивоар, но и за първи исторически успех в директна елиминация на Мондиал.

Съперникът обаче също пише своята приказка. Кот д’Ивоар за първи път стига до елиминациите на световно първенство и ще опита да спре норвежката машина. “Слоновете” разполагат с физика, скорост и талант, но задачата им е изключително тежка - да опазят един от най-безмилостните нападатели в света.

Още по-голям проблем за африканския тим е отсъствието на защитника Вилфрид Синго, който пропуска мача заради травма в задното бедро. Това може да се окаже ключово срещу Холанд, който наказва всяка грешка в наказателното поле.

Селекционерът на Кот д’Ивоар Емерс Фае вече предупреди, че Холанд е специален играч, способен да реши мача във всеки момент. Именно това прави сблъсъка толкова любопитен - Норвегия има своя голям хищник, а Кот д’Ивоар ще се опита да докаже, че не е стигнал случайно до елиминациите.

За Холанд това е и първият му Мондиал, но той вече се държи като човек, роден за най-голямата сцена. Ако продължи головата си серия, Норвегия може да се превърне в една от големите изненади на турнира, а битката за "Златната обувка" ще стане още по-гореща.

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