Легендата Матеус: Нагелсман трябва да си ходи

"Вярвам, че трябва да продължим напред с нов треньор след това световно първенство. Това просто е прекалено. Сигурно има много, върху което трябва да се работи както на терена, така и извън него".

Това каза легендата на германския футбол Лотар Матеус за селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, след като бундестимът претърпя нов резил - отпадане на 1/16-финалите от Парагвай.

"Един такъв мач винаги може да се случи, но ние вече играхме ужасно срещу Еквадор (б.а. загуба с 1:2 в последния мач от груповата фаза). Гледайки към голямата картинка - не съм тъжен. Изненадан съм, че можем да бъдем елиминирани от такъв слаб отбор, но не съм тъжен заради представянето ни", обясни бившият полузащитник, който е световен шампион с Германия от 1990 година.

Договорът на Юлиан Нагелсман е валиден до края на европейското първенство през 2028 година.