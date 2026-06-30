"Левски" почете паметта Гунди и Котков

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Ръководството, служители и фенове на ПФК „Левски" поднесоха цветя и венци по повод 55 години от гибелта на Георги Аспарухов и Никола Котков.

Изпълнителният директор Даниел Боримиров и спортният директор Георги Костадинов поднесоха венец от името на клуба.

Двете големи футболни звезди загинаха в катастрофа на Витиня на 30 юни 1971 година. Днешното официално представяне на представителният отбор на „Левски" за сезон 2026/2027 срещу „Радник" Сурдулица ще бъде под надслов „Непрежалимите" в памет на двете икони на левскарстовото.