Ефектът "Анчелоти" - Бразилия заигра с европейски стил

Карло Анчелоти показа защо неслучайно Бразилия го избра за селекционер и му дава най-високата заплата от всички треньори на планетата.

Опрян до стената след изоставането 0:1 от Япония на 1/16-финала и на прага от срамно отпадане, италианският гений у наставника отново блесна. И той успя да накара Бразилия да заиграе по необичаен за “кариоките” стил. Не със самба, финтове, трикови отигравания и с много финес, ами просто, както играят европейците - с центрирания в наказателното поле. Сигурно никога в историята си националният отбор на Бразилия не е пробвал толкова много подобни пасове в наказателното поле на съперник.

И това даде резултат - пълен обрат за 5-кратните първенци на света. А в основата на успеха бе най-силното първенство - Висшата лига. Първо Габриел Магаляеш от “Арсенал” асистира на Каземиро от “Юнайтед”, за да стане резултатът 1:1. Никога в историята на бразилския тим играч на лондончани не бе давал голов пас на такъв от “червените дяволи”. Вторият гол пък за четата на Анчелоти пък бе по оста - “Нюкасъл” - “Арсенал”. Бруно Гимараеш изведе Габриел Мартинели и футболистът на шампиона на Англия се разписа точно в 95-ата мин. По този начин Мартинели влезе в историята като автора на най-късния гол в елиминации на световни първенства в редовното време.

Досега това постижение принадлежеше на Франческо Тоти. Италианецът бе отбелязал в 94,26 мин на мондиала в Германия през 2006 г.

Бруно Гимараеш пък вече има най-много асистенции от всички играчи на световното първенство (4), като само Пеле е записал повече за Бразилия в издание на турнира от 1966 г. нататък, откогато започва да се води тази статистика.

Загубата за Япония пък означава, че Страната на изгряващото слънце още няма победа в елиминации на мондиал.

