Прецакаха европейското първенство! Не, няма грешка. Не става дума за разминаване в стил легендарния Димитър Пенев: "Знам ги много добре. Там са Марадоната и Каниджа. Те са европейски шампиони на Южна Америка".

Темата си остава световното първенство по футбол. Но в частност - европейското първенство, което се беше оформило в едната половина на схемата след изиграването на мачовете от груповата фаза.

В едната половина на схемата от 1/16-финалите се паднаха Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Португалия, Хърватия, Белгия, Швеция, Австрия и Босна и Херцеговина. Европейско без Англия, а с домакин САЩ.

Всичко изглеждаше нарисувано след знаковата битка Португалия - Хърватия на 1/16-финал да имаме Франция - Германия на 1/8-финал, може би Франция - Нидерландия на 1/4-финал и най-вероятно Франция - Испания на полуфинал.

Това би станало, ако използваме популярния тенис метод с "прожектирани" полуфинали - ситуация, в която топ поставените или в случая фаворитите си вземат мачовете и продължават напред.

В тази половина "за цвят" попаднаха домакините от САЩ, от които по-скоро се очакваше да "разчистят" поне един европейски отбор заради първия им мач с Босна. Плюс въпросителната ще заиграе ли на високо ниво Белгия, за да няма ранна сензация срещу Сенегал. Но всъщност европейските фаворити започнаха "да капят като круши" още в първите мачове от елиминациите.

Барикадиралият се и много надъхан отбор на Парагвай (който между другото беше побеждавал Бразилия и Аржентина в квалификациите за Мондиал 2026) с доза късмет изхвърли рано рано Германия на Нагелсман. Да, и заради странно съдийство, но най-вече поради факта, че в Бундестима нямаше и помен от бойния дух на маншафта, познат от миналото. Стигна се до парадокса дори Германия да се върне от изоставане от два гола при оставащи по две дузпи до първите пет... И познатият боец при дузпите да се предаде пред Парагвай. И южноамериканците вече да мислят как да паркират автобуса, самолета и няколко танка пред вратата си за чакания мач 1/8-финал с Франция.

Набързо отлетя и надеждата за четвъртфинал Франция - Нидерландия. Отборът на Куман водеше на Мароко до 90-ата мин, но допусна изравняване за 1:1, а бойният африкански тим "отлюспи" лалетата с дузпи и също ги прати рано у дома.

И именно Мароко отиде на 1/8-финал с Канада и потенциална битка на 1/4-финал с Франция.

Остава да разберем дали в долната част на тази половина от схемата "европейското първенство" в рамките на световното ще се състои. Ясно е, че на 1/8-финал ще има евробитка между победителите от Испания - Австрия и Португаия - Хърватия. Предстои да разберем развръзката в потока, включващ двойките САЩ - Босна и Белгия - Сенегал, а впоследствие дали би с естигнало поне до мечтан за неутралните фенове полуфинал Франция - Испания.

В другата половина от схемата е истинска латинофиеста Там "прожектираният" полуфинал при победи на фаворитите до края би бил Аржентина - Бразилия. Но също се отличават Колумбия, Мексико и Еквадор. От "европейското" тук са избягали Англия, Швейцария и Норвегия. Въпросителните са около винаги възможното избухване на някой от африканските отбори. В случая - Кот д'Ивоар, Алжир и Египет, но след като Бразилия преодоля с обрат компактния отбор на Япония, вече се очаква евентуалният голям полуфинал с Аржентина, като в уравнението се пита може ли някой измеждуАнглия и Швейцария да обърка латино фиестата, за да "върне европейското" на финала на световното? А с това и световната купа в Европа.

За Англия и Швейцария е ясно, че винаги могат да изненадат фаворитите, но в това число - и себе си.