"Арда" взе бивш младежки национал на Бразилия

Сериозен трансфер осъществи "Арда". Тимът от Кърджали подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински и физически прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за три години. Той веднага се присъедини към лагера на "Арда" в Боровец.

Дерик да Силва е роден на 16 май 2002г. в Сантос , Бразилия, където започва да тренира футбол. През кариерата си той е играл за "Сантос", "Паусо Алегре", "Луситания "(Португалия) и "Варзим" (Португалия) от където е привлечен в "Арда". Дерик да Силва е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия U16 и U17.