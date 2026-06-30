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https://www.24chasa.bg/sport/article/23141254 www.24chasa.bg

"Арда" взе бивш младежки национал на Бразилия

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Сериозен трансфер осъществи "Арда". Тимът от Кърджали подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински и физически прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за три години. Той веднага се присъедини към лагера на "Арда" в Боровец.

Дерик да Силва е роден на 16 май 2002г. в Сантос , Бразилия, където започва да тренира футбол. През кариерата си той е играл за "Сантос", "Паусо Алегре", "Луситания "(Португалия) и "Варзим" (Португалия) от където е привлечен в "Арда". Дерик да Силва е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия U16 и U17.

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