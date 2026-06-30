На световното почти няма "мъртво време"

Световното първенство по футбол чупи всякакви рекорди, дори и за това колко дълго топката е в игра. Статистика на гиганта Opta сочи, че на мондиала е поставено постижение по този показател, с което не могат да се похвалят дори топ 5 на най-силните първенства.

Изчисленията показват, че в мачовете от турнира топката е в игра средно 58,08 мин. Статистиката е след края на груповата фаза.

Казано на по-разбираем език - 2/3 от времето се играе истински футбол, а през останалото се бият тъч, корнер, аут и т.н.

Разбира се, за този резултат “вина” имат и новите правила. Както е известно, реферите отброяват 5 сек на всяко изпълнение на тъч или когато вратарят е уловил топката. За сравнение в Шампионската лига - най-силния клубен турнир в света, се играе средно по 56,43 минути. Веднага след това се нареждат топ 5 шампионатите на Европа, като разликите между тях са минимални.

От най-силните първенства на Стария континент най-ефективното игрово време е в германската Бундеслига - 56,18 минути.

