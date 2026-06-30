Шефът на ФИФА 3 пъти ще обиколи Земята покрай световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще обиколи поне 3 пъти Земята по екватора покрай световното първенство. Най-важният човек във футбола се опитва да посещава колкото се може повече срещи от историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада. Заради големите разстояния Инфантино използва частен самолет и гледа по поне един сблъсък на ден. Би Би Си изчисли, че след края на груповата фаза швейцарецът е навъртял във въздуха 50 122 км. Общо е прекарал повече от 66 часа във въздуха между началото на турнира и 27 юни, като е посетил всички 16 града домакини на мондиала. Обиколката на Земята по екватора пък е 40 075 км. А с тези темпове Инфантино със сигурност ще навърти поне 120 хил. км във въздуха.

Най-дългото му пътуване в един ден е на на 15 юни, когато той прелетя повече от 4000 км през САЩ - от Маями до Сиатъл, за да гледа мача Белгия - Египет.

