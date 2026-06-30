Всички се смеят на Нидерландия: Треньор ви е Роналд Куман!

Мароканци безчинстват в Хага и Амстердам след триумфа

Нидерландците страдат след отпадането си на световното. На снимката се виждат Вегхорст и Съмървил, които пропуснаха дузпи.

Нидерландия отново отпадна от световно, без да допусне загуба в редовното време или след продължения, но стана обект на подигравки.

“Момчета, все пак треньор ви е Роналд Куман!”, възкликнаха мнозина. Куман бе символ на сигурна дузпа през цялата си кариера, в която има 115 вкарани 11-метрови, а пропуските му се броят на пръстите на ръцете. В “Барселона” дори Христо Стоичков му даваше да изпълнява дузпите.

А последното изпълнение срещу Мароко на Крисенсио Съмървил бе върхът на безпомощността. Вратарят Буну дори не трябваше да мърда от мястото си. А стражът на саудитския “Ал Хилал” не е от най-слабите и показа класа още на предното световно. Заради това подход като на нападателя на “Уест Хем” си е направо престъпен.

Само 4 от 12 дузпи, бити на Ясин Буну в последните три пъти при изпълнението им са успешни. Той спаси 5, а 3 са пропуснати.

Джъстин Клуверт бе пуснат на терена заради дузпите, а накрая и той се провали.

Серията на Нидерландия без загуба в редовно време или продължения е от финала през 2010 г. и е вече 16 мача. Предното постижение от 13 бе на Бразилия от 1958 до 1966 г. Но в този отрязък бразилците взеха две титли, а след 2010 г. нидерландците не могат да стигнат дори до финал. Максимумът е бронз през 2014 г., а не се класираха през 2018 г.

Ако се смята само редовното време, последната загуба на Нидерландия е отпреди 20 г. - 0:1 от Португалия в кървавия мач, завършил с 16 жълти и 4 червени картона.

И тук идва антирекордът. Нидерландия е първият отбор, който отпада четири пъти поред на световно без загуба. И разбира се, първият без загуба в 23 мача и без титла.

Дизпите са нещо друго. Единственият успех е срещу Коста Рика на 1/4-финала през 2014 г. През 1998 г. отпаднаха от Бразилия на 1/2-финал след 1:1 и 2:4. През 2014 г. - от Аржентина на 1/2-финал след 0:0 и 2:4, през 2022 г. - от Аржентина на 1/4-финал след 2:2 и 3:4, и сега от Мароко след 1:1 и 2:3.

Нидерландците се изравниха с Испания, като бяха отстранени за четвърти път след дузпи. Франция, Италия и Англия имат по три такива поражения.

Мароко, Хърватия и Парагвай остават единствените отбори в историята, които са спечелили всичките си мачове след изпълнение на дузпи, в които са участвали повече от един път. Хърватите са 4 от 4, Парагвай и Мароко - 2 от 2 след мачовете от това световно.

На първенството се обръща и един от основните трендове при изпълнението на дузпи. Само 15% (2 от 15) от отборите, които изпълняват първи, печелят. Преди това процентът бе 63 (15 от 24).

Мароко притежаваше топката 70% от времето в двубоя с Нидерландия, което е рекорд за африкански отбор в елиминаците на световно от 1966 г. насам, когато започва да се води тази статистика. Също така е и абсолютен рекорд за африкански отбор срещу европейски.

Тайната на африканците на световното се вижда от статистиката. Три от четирите отбора с най-много успешни дрибъли средно на двубой са от този континент. Най-добре е Кот д'Ивоар с 14, САЩ е с 13,3, Алжир - 11,7, и Мароко - 11,3.

Загубата на Нидерландия успя да изтрие един от най-емоционалните моменти на световното. Голът за европейците вкара Коди Гакпо, който остана на световното въпреки огромната семейна загуба, която претърпя. Съпругата загуби сина им преди броени дни и след дълъг разговор му нареди да остане и да играе в негова памет.

Много интересен момент видяха феновете. За 73 минути защитникът на “Кристъл Палас” Чади Риад трябваше да смени 4 пъти екипа си, разкъсван в единоборствата с изненадата на първенството Брайън Броби от “Съндърланд”.

Успехът на Мароко струва и сериозни безредици в Хага и Ротердам, където има огромна популация от африканската страна. Полицията бе принудена да използва водни оръдия срещу тълпата, а имаше и изстрели с гумени куршуми.

В крайна сметка всичко се размина само с няколко потрошени витрини на магазини.

Мароканците веднага напомниха думите на Джовани ван Бронхорст преди световното. Той обяви, че всички мароканци, които не стават за националния на Нидерландия, отиват да ритат за африканския тим.