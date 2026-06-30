Вицешампионът ЦСКА 1948 взе тунизиец

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Тунизийският халф Моетез Земземи и подписал тригодишен договор с ЦСКА 1948, пише сайтът "Еташкила".

26-годишният футболист за е играл в "Клуб Африкен" в родината си.

Между 2018 и 2021 тунизиецът е футболист на френския "Страсбург", но е играл основно за втория тим, като за първия има само три срещи. Той преминава във френския тим едва на 18-годишна възраст, а клубът плаща за правата му 200 хиляди евро. Най-дълго се задържа във френския "Ниор", където има 88 мача и 9 гола.

Новият в ЦСКА 1948 има и един мач за националния отбор на Тунис.