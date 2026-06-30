"Левски" представи двама нови накуп. Това са Сержио Мигел Лобо Араухо – Сержиньо и Мехди Мубарик.

Халфовете парафираха за срок от 3 г. с шампиона на България.

Сержиньо и Мехди Мубарик се превръщат в петото и шестото ново попълнения в състава на Хулио Веласкес. До момента "сините" се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес.

Мароканският футболист е до лятото на 2029 година. Той идва от руския „Динамо" (Махачакала).

Мехди Мубарик е роден на 22 януари 2001 година в „Рабат" (Мароко). Той е юноша на местния „ФУС Еспоар", като в началото на 2020 година преминава в друг марокански клуб – „ФУС Рабат", където изиграва 50 мача. През лятото на 2022 година е трансфериран в клуба от ОАЕ „Ал-Аин", записвайки 34 мача.

Година по-късно е преотстъпен на мароканския гранд „Раджа" (Казабланка), с чийто екип изиграва 27 мача и печели шампионската титла на Мароко и Купата на страната. През лятото на 2024 година е преотстъпен на другия местен гранд – „Уидад" (Казабланка), записвайки 25 мача и 2 гола. Година по-късно е преотстъпен на руския „Динамо" (Махачкала), с чийто екип изиграва 27 мача и вкарва 2 гола.

Мехди Мубарик записва 9 мача и вкарва 3 гола за националния отбор на Мароко до 20 години, с който стига до ¼ финалите в турнира за Купата на африканските нации през 2021 година и 5 срещи за селекцията на родината си до 23 години.

Сержиньо е роден на 1 декември 1999 година в Гимараеш (Португалия). Той е юноша на местния „Витория", като в средата на 2016 година преминава в друг португалски клуб – „Морейрензе", където заиграва за тима до 19 години.

През лятото на 2018 година преминава в друг местен тим – „Понте". Година по-късно става част от „Жоане", а през лятото на 2020 година от друг португалски тим – „Фелгейраш", записвайки 28 мача и 3 гола. През лятото на 2022 година преминава в „Оливейрензе", с чийто екип изиграва 38 мача и вкарва 5 гола. През лятото на 2023 година е трансфериран в друг местен тим – „Санта Клара", записвайки 98 мача и 9 гола, и ставайки шампион на местната Втора лига през 2024 година.