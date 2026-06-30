Холанд води лодката на Норвегия през Кот д'Ивоар към Бразилия (Съставите)

Норвегия, водена от Ерлинг Холанд, излиза срещу Кот д'Ивоар в петия 1/16-финал на Мондиал 2026, който ще излъчи съперника на Бразилия в 1/8-финалите.

Мачът на "Далас Стейдиъм" в Тексас започва в 20 часа българско време.

Това е исторически първи мач на Кот д'Ивоар на елиминации на световно първенство. Норвегия се завърна на световно след 28-годишна пауза.

И както феновете на "викингите" плениха целия свят, защото "гребат" на всяко място, което посетят, така и Ерлинг Холанд е човекът, който на този етап е движещата сила на норвежката футболна лодка на Мондиал 2026. В предишния мач срещу Франция звездата на "Манчестър Сити" получи почивка, тъй като Норвегия вече си беше подсигурила класиране на елиминациите. За да се завърне на върха на атаката на "викингите" срещу "слоновете".

Холанд стартира с 4 гола в първите си два мача, а заедно с преследването на място в осминафиналите и престижна битка с Бразилия, гони и настоящия най-резултатен играч на световното - аржентинската суперзвезда Лео Меси, който до момента има 6 попадения.

СЪСТАВИТЕ НА КОТ ДИВОАР И НОРВЕГИЯ:

Кот д'Ивоар: Фофана, Дуе, Косуну, Агбаду, Конан, Сангаре, Пепе, Кесие, Оулай, Диоманде, Бони

Норвегия: Ниланд, Педерсен, Айер, Хегем, Волфе, Йодегор, Берге, Берг, Сьорлот, Холанд, Нуса