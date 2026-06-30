Германски математик за първи път не позна кой ще е световен шампион по футбол

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Германският математик Йоахим Клемент допусна първата си грешка при прогнозирането на победителя от световното първенство по футбол. Тази година той заложи на Холандия.

Клемент вече е предсказвал победителите на три световни първенства. През 2014 г. той избра Германия, през 2018 г. - Франция, а през 2022 г. - Аржентина.

В своите прогнози математикът използва „реконструкционен анализ", който отчита богатството на страната, популярността на футбола и късмета.

В интервю за списание "Шпигел" Клемент нарече Холандия „най-силния футболен отбор, който никога не е ставал световен шампион". Той призна, че може би несъзнателно е избрал малко вероятен резултат, опитвайки се да докаже, че не всички негови прогнози се сбъдват.