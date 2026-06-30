Уникална Малена Замфирова! 4 месеца след операциите преодоля 1000 метра денивелация

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Възстановяващата се от контузия най-добра българска сноубордистка Малена Замфирова направи днес уникален преход в Пирин с над 1000 м положителна денивелация. Това се случи след 4 месеца след тежката контузия и операциите, които претърпя.

В групата за прехода от хижа "Загаза" до хижа "Синаница", водена от националния треньор Анатолий Замфиров, който е и неин баща, бяха още състезатели от 3 различни представителни отбора – Биляна Замфирова (сестрата на Малена), сноуборд, Аспарух Соколов и Михаил Варакаджиев, ски, и Ерика Карабельова, таекуондо. Плътно до сестра си Малена бяха и нейните малки братя Андрей и Никола Замфирови.

Преходът до хижа "Синаница" е направен за 2,5 часа, като целта е групата да посрещне там 1 юли. Нормално се преодолява за 4.

Според Анатолий Замфиров с показаното днес Малена е затвърдила мнението на лекарите, че се възстановява доста по-бързо от очакваното.