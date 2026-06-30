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Енчо Керязов откри държавното първенство по спортна гимнастика

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри държавното първенство по спортна гимнастика, което ще излъчи шампионите във всички категории и възрастови групи. В надпреварата участват близо 720 състезатели от 25 клуба от цялата страна, съобщават от спортното министерство. 

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС

„Деца, пожелавам ви много успехи и смели мечти. Всички вие ще си тръгнете от този спорт със здрав и кален характер, който ще ви бъде много необходим, независимо с какво ще се занимавате в бъдеще. Благодаря на вашите родители и треньори за подкрепата, всеотдайността и грижите. Наша задача е да осигурим условия, за да можете да развивате своя потенциал", каза министър Керязов.

Той подчерта, че спортната гимнастика е един от най-красивите, но и сред най-трудните спортове.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС

„Успехите в този спорт не идват за един или два месеца. Те са резултат от много постоянство, дисциплина и упорит труд", добави министърът.

Министър Керязов, народният представител и олимпийски вицешампион Йордан Йовчев и председателят на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев наградиха призьорите в индивидуалната и отборната надпревара при най-малките състезатели. 

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика СНИМКА: ММС

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