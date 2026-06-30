Джудото с европейски шампион при кадетите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иван Николчев стана европейски шампион за кадети.

На първенството в Испания българинът записа 4 победи, като на финала победи осмия в света Садиг Мамадов (Азербайджан) с ипон.

Преди това Николчев се наложи над Силас Паускис (Дания) – ипон за 1,03 мин, после над Натас Алексаджунас (Литва) със златна точка за 6,26 мин, а на полуфиналите преодоля Бруно Христофоров (Eстония).

Това е трети медал за България от първенството Испания след бронза на София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60).

В сряда на татамито излизат Теодор Кацарски и Пламен Димитров (81), а също Цветомир Вълков (над 90).

При кадетките ще спори Мария Черкелиева (над 70).