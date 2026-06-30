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"Левски" представи отбора за новия сезон с разгром, подписал преди часове се разписа

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Рейнилдо, един от новите на "Герена", вкара поредния си гол в контролите през лятото. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" прегази сръбския "Радник" (Сурдулица) в генералната репетиция за официалните мачове, които започват след 7 дни.

На "Герена" шампионът на България разби 5:0 съперника, след като официално представи отбора си за новия сезон.

Преди да футболистите да излязат на игрището, на терена  излезе певецът Илия Луков, който изпълни „Балада за Гунди и Котков". Днес се навършват 55-години от кончината на двете легенди на "Левски" и българския футбол.

Първи на терена излязоха новите играчи в отбора - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и подписалите днес Сержио Мигел Лобо Араухо – Сержиньо и Мехди Мубарик. Единствено Алекс Сентейес от новодошлите липсваше.

Иначе тон за фиестата от голове за "Левски" Рейналдо. Едно от 6-те нови попълнения на "сините" откри в 13-ата мин. Майкон удвои в края на първата част. Евертон Бала (56) направи резултата класически.

За 4:0 реализира представеният за играч на "сините" днес Сержиньо. Халфът направи мечтан дебют, макар и неофициален, като се разписа в 72-ата мин.

4 мин по-късно Армстронг Око-Флекс оформи крайния резултат.

 Следващата седмица "Левски" започва участието си в първия кръг на Шампионската лига. Във вторник "сините" гостуват на босненския "Борац" (Баня Лука). Реваншът е седмица по-късно на "Герена".

Рейнилдо, един от новите на "Герена", вкара поредния си гол в контролите през лятото. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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